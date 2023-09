Sobanoedels worden gemaakt van boekweit, dat geeft ze de typische, wat grijzige kleur. Door het kipgehakt zonder omscheppen wat langer te bakken, wordt het knapperig.

Yvette van boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 4 el neutrale olie

• 500 g bimi (of broccoli, in roosjes, kort voorgekookt), in de breedte in stukken van ca. 3 cm

• 300 g kipgehakt

• 2 sjalotten, gesnipperd

• 3 tenen knoflook, geraspt

• 300 g sobanoedels, gekookt volgens de aanwijzingen op de verpakking, koud afgespoeld

• Bosje (15 g) koriander, grof gehakt

• Handje pinda’s Dressing

• 120 g tahin (witte!)

• Sap van 1 limoen, rasp van de helft

• 3 el lichte sojasaus Bereiden: 20 min. Kcal.: 590 p.p.

Verhit de helft van de olie in een grote wok of hapjespan op hoog vuur en roerbak de bimi 4 min. (broccoli iets langer). Schep op een bord.

Verhit de rest van de olie in dezelfde pan, verdeel het kipgehakt zoveel mogelijk in een enkele laag over de bodem en bak 5 min. zonder omscheppen. Zo wordt de onderkant lekker knapperig.

Duw het gehakt met een spatel in kleine stukjes, voeg sjalotten en knoflook toe en bak omscheppend nog 4 min.

Meng intussen alle ingrediënten voor de dressing met circa 4 el water tot een mooi ‘lopende’ saus.

Voeg bimi, noedels en dressing toe aan het gehakt, schep om en warm even door.

Serveer in kommen en bestrooi met koriander en pinda’s.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst. | Foodstyling: Oscar de Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.M.V.: Corinne van Baast Keramiek, Great by Greet