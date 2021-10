Soorten zout: dit zijn ze, en deze is het gezondst

Tafelzout

Tafelzout is het meest gebruikte zout, en ook het meest bewerkt. Zo zijn vrijwel alle sporen van mineralen eruit gehaald, in ruil voor een flinke dosis antiklontermiddel en jodium. Waar antiklontermiddel regelmatig wordt aangewezen als ‘mogelijk schadelijk’ - zo ook door het RIVM - zorgt jodium vooral voor blije gezichten. Een blije schildklier vooral, want zonder voldoende jodium krijg je al snel te maken met een trage schildklier. Je lichaam maakt zelf geen jodium aan, dus wat dat betreft kun je wel een snufje tafelzout gebruiken.

Himalayazout

Himalayazout is een natuurzout, en bevat in tegenstelling tot tafelzout een hoop mineralen. Het wordt wel een van de puurste zoutsoorten ter wereld genoemd, met belangrijke stofjes als kalium, calcium, magnesium en ijzer. Sidenote: de hoeveelheden zijn wel zodanig klein, dat himalayazout weinig tot niets bijdraagt aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van deze mineralen.

Kaliumzout

In kaliumzout is een deel van het natrium, de grote boosdoener in het zoutverhaal, vervangen door - je raadt het al: kalium. Kalium heeft in tegenstelling tot natrium juist een positieve werking op je bloeddruk. Kalium zorgt daarnaast voor de aanmaak van glycogeen (wat nodig is voor energieopslag), voor de aanmaak van eiwitten en een gezonde vochtbalans. Een hoop voordelen dus, maar daar staat tegenover dat kaliumzout een stuk bitterder is dan andere zoutsoorten.

La Baleine Essentiel

Het klinkt natuurlijk heerlijk pretentieus, la baleine essentiel. In elk geval een stuk beter dan de Nederlandse vertaling, dat zoveel als ‘de essentiële walvis’ zou betekenen. Hoe dan ook: la baleine essentiel is relatief natriumarm. En je kent ‘m vast: het is dat blauwe potje met - natuurlijk - de walvis erop. Het merk weet zichzelf goed te verkopen, met een trots wapenfeit: het is ‘t eerste zoutproduct met een verlaagd natriumgehalte dat volledig uit de zee komt.

Lavazout

Lavazout is zwart van kleur, en wordt op ambachtelijke wijze gemaakt in Hawaii. Dat doen ze door zeewater op te vangen in grote meren met natuurlijke zwarte lavastenen. Dat zeewater zit vol met mineralen, die door het ambachtelijke proces bijna niet verloren gaan. Naast dat het er best culinair uitziet, schijnt het echt dé combinatie te zijn met champignons.

Toch een snufje minder

Welke zout je ook kiest, het advies is om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Voor kinderen is dat nog een stuk minder, want die kleine niertjes kunnen nog niet zoveel zout aan. Vind je 't lastig om je aan de max te houden? Dan ben je niet de enige: in Nederland eet bijna 80% van de mensen te veel zout. Dat is niet al te best voor je gezondheid, vooral door het natrium dat in zout zit. De hoeveelheid natrium kun je zelf uitrekenen door de hoeveelheid zout te delen door 2,5. Meteen je leven beteren? Klik hier voor een recept voor de ideale zoutarme soep voor de herfst.

Bron: Zorgwijzer, Voedingscentrum, ELLE, RTL Nieuws.