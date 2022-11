Spektakel op tafel: Cherry Bellini toren

Dit heb je nodig voor 6 cocktails: • 250 g kersen (diepvries)

• 100 g suiker

• rasp van 1 limoen

• snuf kardemom, gemalen

• 3 el limoensap

• 4 el grapefruit- of sinaasappelsap

• champagne Bereiden 10 minuten Wachttijd 20 minuten

Zo maak je de cherry bellini's:

Breng kersen en suiker aan de kook met de deksel op de pan. Zet het vuur uit en laat de kersen nog 15 min. staan. Doe alles dan in een zeef en druk er zo veel mogelijk sap uit (de kersen zijn nog te gebruiken in een chocoladetaart, of gewoon in de yoghurt). Breng 120 ml van de kersensiroop op smaak met de kardemom, het limoen- en grapefruitsap en laat afkoelen.

Serveren

Verdeel de siroop over 6 glazen en vul bij met koude champagne.

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Victor de Launay