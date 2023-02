Stevig ontbijten én afvallen? Zo werkt het ontbijtdieet

Dit dieet is niet gekoppeld aan caloriebeperkingen of iets dergelijks. Het enige dat je hoeft te doen is van het ontbijt de grootste maaltijd van de dag maken.

Het ontbijtdieet

De bedoeling is dat je de meeste dagelijkse calorieën ‘s ochtends eet, bijvoorbeeld 700 calorieën. De lunch is iets minder groot, ongeveer 500 calorieën en de kleinste maaltijd van de dag is het avondeten, met slechts 300 tot 400 calorieën. In dit geval wordt de meerderheid van de koolhydraten en eiwitten verschoven naar ontbijt en lunch, waardoor het avondeten voornamelijk bestaat uit eiwitten en groenten.

Het idee erachter is dat het tijdstip van de dag, dus wanneer je eet en hoe vaak je eet, belangrijker is dan wat je daadwerkelijk naar binnen schuift. Onze hormonen zijn verantwoordelijk voor het opslaan en verbranden van vet en die veranderen gedurende de dag.

Afvallen met een stevig ontbijt

Uit onderzoek blijkt ook dat een stevig ontbijt tot gewichtsverlies kan leiden. Daniela Jakubowicz, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Tel Aviv, deed een onderzoek met 94 vrouwen en mannen met overgewicht gedurende een periode van acht maanden. De deelnemers aan de studie werden verdeeld in twee groepen met twee verschillende diëten: de ene groep kreeg een koolhydraatarm dieet met een klein ontbijt, een normale lunch en een groter diner, terwijl de andere groep het ontbijtdieet volgde en ‘s ochtends de meeste calorieën consumeerde.

Langer volhouden

Eerlijk is eerlijk: tegen het einde van de studie waren beide groepen afgevallen omdat beide diëten gepaard gingen met een calorietekort. Maar daarbij mag gezegd worden dat de ontbijtgroep significant meer gewicht verloor, zich alerter en energieker voelde en minder trek had in koolhydraten dan de andere groep. Dat zorgt ervoor dat de kans groot is dat de ontbijtgroep het dieet langer vol zou houden.

