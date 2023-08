Sticky appel-plaattaart met honing & tijm

Geen springvorm in huis? Geen probleem. Deze sticky plaattaart met appel maak je eenvoudig in een bakblik of een warmtebestendige schaal.

Jacqueline Pietrowski Alan Jensen

Voor 1 plaattaart, 12 stukken Bodem

• 150 g havermout

• 2 el boter

• 1 citroen, de rasp

• ½ el koekkruiden

• mespunt zout

• 300 g dadels zonder pit

• 50 g geroosterde walnoten + 50 g extra voor de garnering Vulling

• 6 appels

• 4 el citroensap

• 1 el kaneelpoeder

• 50 g boter

• 4 el honing

• 4 takjes tijm, de blaadjes + 4 takjes voor de garnering Verder nodig

• bakblik 26x15 cm met bakpapier Bereidingstijd: 20 min. Wachttijd: 30 min. Kcal.: 320 per stuk

Rooster de havermout 5 min. goudbruin in een droge koekenpan op halfhoog vuur. Voeg boter, citroenrasp, koekkruiden en zout toe en rooster nog 5 min. Draai de dadels, walnoten en het havermoutmengsel in een keukenmachine tot een plakkerig deeg. Verdeel het deeg over het bakblik met een opstaand randje van 1½ cm en zet het afgedekt 30 min. in de vriezer. Schil voor de vulling de appels, verwijder het klokhuis en snijd elke appel in 8 parten. Schep de appelpartjes om met het citroensap, kaneelpoeder en de tijm. Smelt de boter in een koekenpan en bak de appelpartjes goudbruin, besprenkel ze met honing en bak verder tot ze gaan karamelliseren. Haal het bakblik uit de diepvries, schik de appelparten er in rijtjes op en garneer met walnoten en tijm. Lekker met een toef slagroom.

Productie en styling: Cyn Ferdinandus