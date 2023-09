Sticky aubergine met crunchy cashewnoten

Met een pittig-zoet sausje smaakt álles lekkerder, maar zeker aubergine. Kijk maar naar deze sticky aubergine uit de wok met crunchy cashewnoten.

Yvette van boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 300 g jasmijnrijst of andere rijst

• 4 el neutrale olie

• 3 aubergines, in kleine blokjes

• bosje (15 g) basilicum, gehakt

• 50 g cashewnoten, kort geroosterd in een droge koekenpan Sticky saus

• 3 el sriracha

• 3 el lichte sojasaus

• 2 el rietsuiker

• 1 el citroen-, limoen- of sinaasappelsap (of 1 el lichte azijn)

• 1 el maizena Bereiden: 25 min. Kcal.: 520 p.p.

Roer alle ingrediënten voor de sticky saus met 3 el water door elkaar.

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Verhit de olie in een wok of hapjespan op middelhoog vuur en bak de aubergineblokjes in 15-20 min. bruin en zacht. Leg na 10 min. een deksel op de pan of dek de pan af met een vochtig gemaakt vel bakpapier.

Giet de sticky saus bij de aubergine en bak 1 min. mee.

Roer de basilicum door de aubergine.

Schep de rijst in 4 kommen, verdeel de sticky aubergine erover en bestrooi met cashewnoten.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst. | Foodstyling: Oscar de Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.M.V.: Corinne van Baast Keramiek, Great by Greet