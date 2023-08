Sticky zalmfilet met bloemkool-kokoscrème

Zo’n fluweelzachte bloemkoolcrème met kokosmelk combineert geweldig met een stukje zoet-zoute zalm. Ik serveer ’t graag met krokante pappadums.

Voor 4 personen Bloemkoolcrème

• 2 uien, gesnipperd

• 1 el zonnebloemolie

• 1 el geroosterde komijnzaadjes, gekneusd in de vijzel

• 2-3 tenen knoflook, fijngehakt

• ½ tl kaneel

• snuf cayennepeper

• 1 bloemkool, in roosjes

• 1 blik kokosmelk (400 ml)

• ½ l groentebouillon Sticky zalm

• 100 ml sojasaus

• 100 g suiker

• ½ tl versgemalen zwarte peper

• 1 duimlengte verse gember, fijngeraspt

• ca. 50 ml rijstazijn, of naar smaak

• 4 zalmfilets à 125 g

• 1 el sesamzaadjes, geroosterd Erbij

• klein scheutje sesamolie

• gestoomde paksoi, bimi of peultjes

• pappadums (optioneel)

Bereidingstijd: 20 min. Kcal: 550 p.p. (zonder rijst en pappadums)

Fruit in een zware pan op laag vuur de uien in de olie, tot ze zacht zijn maar nog niet kleuren. Voeg komijn, knoflook, kaneel en cayennepeper toe, roer even om. Schep dan de bloemkoolroosjes erdoor en laat ze 10 min.

meebakken op laag vuur.

Giet de kokosmelk en de bouillon erbij. Roer los en dek de pan af. Laat onder af en toe roeren zo’n 20 min. sudderen tot de bloemkool gaar is. Pureer de crème glad met een staafmixer en breng op smaak met zout en peper.

Meng de sojasaus met 100 ml water en de suiker in een grote koekenpan op middelhoog vuur en breng aan de kook. Voeg de peper en geraspte gember toe. Roer tot de suiker is opgelost. Laat de saus dan op hoger vuur dikker worden tot hij op de achterkant van een lepel blijft liggen. Voeg na 5-7 min. de azijn toe, proef voorzichtig en voeg eventueel extra zout of azijn toe.

Leg de zalm in de hete saus met de huidzijde naar beneden en laat alles nog zo’n 6 min. zachtjes bakken tot de onderkant van de vis gaar is, maar het midden nog net glazig. Schep tijdens het bakken steeds een lepel saus over de filets heen.

Schep de bloemkoolcrème in vier voorverwarmde diepe borden. Verdeel de zalmfilets erover in het midden, druppel er wat sesamolie over en bestrooi met sesamzaadjes.

Serveer met gestoomde groene groenten en pappadums.

