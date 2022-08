Je zou bijna hópen dat er stokbrood overblijft met deze recepten.

Stokbrood over? Maak er dít van...

Bruschetta met tomaat en avocado

Deze bruschetta met tomaat en avocado van Whitney Bond staat binnen tien minuten op tafel en maak je met (oud) stokbrood. Door het stokbrood kort knapperig te bakken in de oven en het mengsel met tomaat, avocado, rode ui, olijfolie, verse kruiden en balsamicoazijn, proef je niet dat het brood van de dag ervoor is. Weet jij trouwens het verschil tussen een bruschetta en een crostino? Tv-kok Yvette van Boven legt het je uit.

Pizza baguette

Om in de Italiaanse sferen te blijven: je kunt met een overgebleven stokbrood ook pizza maken. De pizza baguette uit Doortjes Keuken is belegd met tomatensaus, geraspte kaas, bolletjes mini mozzarella, paprika en hamblokjes.

Wentelteefjes

Wentelteefjes kun je niet alleen maken van oud brood, maar ook van oud stokbrood. Dit recept van By Aranka is perfect als je stukjes gesneden stokbrood over hebt in plaats van een heel brood. Met wat melk, kaneel, eieren en suiker kun je de wentelteefjes op de klassieke manier bereiden.

Croque madame

Net als het wentelteefje kennen we de croque madame als een gerecht dat vaak met oude boterhammen wordt gemaakt, maar ook stokbrood leent zich goed voor deze Franse tosti. Francesca Kookt heeft het ultieme recept met verschillende soorten kaas, ham en een gebakken ei. Om je vingers bij af te likken.

Croutons

Libelle’s Chanan tipt om van oud (stok)brood knoflookcroutons te maken. In de video hieronder laat ze zien hoe je dit met slechts vier ingrediënten in elkaar flanst. Lekker in deze slanke preisoep met twee ingrediënten of door deze groene salade met yoghurt-muntdressing.

Bron: Pinterest