Superromige vegan doperwtensoep

Deze soep is vegan en superromig door de cashewnoten en een scheut amandelmelk. Het kan óók met gewone melk of room.

Voor 4 personen • 1 ui, gesnipperd

• 75 g cashewnoten

• 3 tenen knoflook, grof gehakt

• 2 el olijfolie

• 500 g doperwten (diepvries)

• zout en versgemalen zwarte peper

• 750 ml groentebouillon of water

• 250 ml cashewnotenmelk of amandelmelk

• chilivlokken, naar smaak Bereiden: 35 min. | Kcal.: 270 p.p.

Zo maak je romige doperwtensoep:

Fruit de ui, cashewnoten en knoflook op laag vuur in de olijfolie zachtjes zo’n 10 min. tot de ui gaat bruinen. Voeg de nog bevroren dop­erwten toe en roerbak ze mee tot ze wat gaan ontdooien. Bestrooi met zout en peper. Giet er bouillon op en breng de soep aan de kook, draai het vuur dan lager en laat de soep 10 min. zacht sudderen tot de erwten mooi gaar zijn.

Schep er een pollepel doperwten en noten uit en bewaar ze even. Draai de rest van de soep dan met de staafmixer helemaal glad. Draai langdurig, de velletjes van doperwten blijven anders achter en dat is niet zo lekker.

Als de soep mooi glad is, kunnen de achtergehouden doperwten en cashewnoten er weer bij. Breng de soep aan de kook en draai dan het vuur uit. Roer de cashewmelk of amandelmelk erdoor voor een romigere soep.

Schep de soep in grote kommen en garneer met chilivlokken en versgebakken croutons.

Maak tijdens het koken van de soep snel even zelf croutons:

Van een of twee oude boterhammen, oud stok- of roggebrood, gescheurd pitabrood, gebakken in olijfolie met wat zeezout en misschien wat komijnzaadjes, karwijzaad of zwarte peper.

