Supersnelle noedelsalade met tofu

Met twee pannen om in te bakken is dit gerecht belachelijk snel klaar.

Voor 4 personen • 375 g tofu, zeker 15 min. uitgelekt (wikkel er een schone theedoek om en zet er iets zwaars op)

• 300 g (soba)noedels

• 1 el maïzena

• neutrale olie om in te bakken

• 2 aubergines, in kleine blokjes

• zeezout

• versgemalen peper

• 1 rijpe mango, in kleine blokjes

• klein bosje (15 g) koriander, grof gehakt Dressing

• 4 el lichte sojasaus

• 1 el sriracha

• 1 limoen, rasp en sap

• snuf suiker Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 440 p.p.

Scheur de uitgelekte tofu in stukjes van 2-3 cm, mag ongelijk, de onregel­matige randjes bakken goed en ­nemen straks lekker veel dressing op! Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking, spoel ze goed af onder koud stromend water en laat uitlekken. Hussel intussen de stukjes tofu met de maïzena. Meng in een grote kom de ingrediënten voor de dressing, gebruik eventueel extra limoen, sriracha of sojasaus. Het mag scherp-zout-zuur zijn. Gemengd met de rest is het straks helemaal in balans. Verhit een flinke scheut olie (3 el) in een grote koekenpan of wok op ­middelhoog vuur en bak de blokjes aubergine onder regelmatig omschep­-pen in circa 10 min. helemaal gaar. Verhit een scheutje olie in een tweede pan en bak hierin de tofu in 10 min. goudbruin, schep regelmatig om. Schep op keukenpapier en bestrooi met een beetje zout en veel peper. Meng de noedels door de dressing, samen met de mango, gebakken blokjes ­aubergine en de helft van de koriander. Verdeel de noedels over 4 kommen, schep de tofu erover en bestrooi met de rest van de koriander. Geef er ­sriracha bij.

