Voor 4 personen

• 3 dikke sneetjes zuurdesembrood, in stukjes gescheurd

• 3 rode paprika’s

• 200 g gerookte amandelen

• 1 kleine butternut pompoen, schoon en in kwarten

• 2 kleine of 1 grote courgette

• 1 flinke rode ui, gepeld en in parten

• 3 teentjes knoflook, gepeld en geplet

• ca. 150 ml olijfolie

• Versgemalen zwarte peper

• Zeezout

• Sap van 1,5 citroen

• 2 tl paprikapoeder

• Chilivlokken naar smaak

• 2 flatbreads, Libanees platbrood

• 2,5 el granaatappelmelasse (of roer ½ el honing door 2 el balsamicoazijn)

• 4 tl zout

• 10 g van elk: bladpeterselie, munt en bieslook, grofgehakt

Bereiden: 1 uur. Kcal.: 685 p.p.