In dit gerecht zit geen echte zalm. We vervangen deze namelijk met wortellinten. Door de speciale manier van marineren, krijgen ze wel een beetje dat zilte, licht vettige, dat zo lekker is in een bowl als deze.

Studio Van Boven Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor deze sushi bowl met ‘vegan’ zalm Voor 4 personen

• 250 g sushirijst

• 4 el rijstazijn (of appelciderazijn)

• 3 tl suiker

• 2 tl zout

• 2 el sojasaus

• 1 el zonnebloemolie

• 2 norivellen, eentje in stukken van ca. 4x4 cm geknipt en eentje in dunne reepjes geknipt

• 4 winterwortels, in de lengte in dunne repen gesneden met een dunschiller

• 1 komkommer, zaadlijsten eruit geschraapt en in kleine blokjes van ½ cm

• 300 g sojabonen (edamame), uit de vriezer, 5 min. geblancheerd in kokend water

• 4 el ingelegde sushigember

• 2 avocado’s, pit verwijderd, in dunne plakjes gesneden

• 2 el geroosterd (zwart) sesamzaad.

Extra nodig

• Japanse sojasaus, voor erbij



Bereidingstijd: 20 min. Wachten: 1 uur tot 1 nacht. Kcal.: 387 p.p.

Spoel de rijst in een vergiet totdat het water bijna helder is en kook deze volgens de aanwijzingen op de verpakking. Roer 3 el rijstazijn, de suiker en het zout door de warme rijst en laat 1 uur afkoelen in een grote platte schaal.

Meng de sojasaus, zonnebloemolie, 1 el rijstazijn en stukken nori in een afsluitbare bak. Schep de wortellinten erdoor en laat 1 uur tot 1 nacht afgesloten marineren. Hoe langer, hoe lekkerder.

Schud af en toe even met het bakje zodat de marinade gelijkmatig wordt verdeeld.

Verdeel de rijst over 4 wijde kommen. Schep de komkommer, sojabonen, gemarineerde wortel en een bergje sushigember erop. Sprenkel de overgebleven marinade over de wortel. Leg de plakjes avocado in waaiervorm erop en bestrooi met sesam en norireepjes.

Serveer met Japanse sojasaus.

Fotografie: Eric van Lokven | Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Yvonne Jimmink | Productie, illustraties en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.