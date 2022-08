Taarten, koekjes en andere lekkernijen: Libelle Lekker heeft het allemaal

Heel veel lokaal lekkers

We wisten vlaaienbakker Roel Peeters uit Valkenburg te strikken en vroegen hem het hemd van het lijf over het geheim van die perfecte Limburgse vlaai. Volgens hem uiteraard het ultieme gebak dat de meeste Limburgers standaard in huis hebben. Best een traditie die wij kunnen overnemen, dachten we zo. Samen met Roel maakten we een rijstevlaai, een kruimelvlaai met bosbessen en een abrikozenvlaai met traditionele ‘latjes’.

‘Holland’s got talent’

Aan de hand van ‘gouwe ouwes’ uit de rest van Nederland maken we een toertje door het hele land. Zo kunnen we straks kniepertjes uit Drenthe, Arnhemse meisjes uit Gelderland en – verreweg de leukste - de gevulde poffert uit Flevoland eten.

En wie zin heeft in allerlei nieuwe bakvormen, gardes, maatbekers en de perfecte bakkwast, kan zijn of haar hart zeker ophalen. De keukenshopping in deze special brengt de leukste items voor elk weekend bakplezier.

Geniet ervan!