Taco’s met pulled chicken & gepofte zoete aardappel

Gordita’s (dat zoiets als ‘dikkertjes’ betekent) zijn heel geschikt om krokant te ­bakken, maar met andere kleine of grote tortilla’s kan het ook. Lekker ­afgetopt met spicy salsa en mayo.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 4 personen • 400 g zoete aardappel

• 2 el olijf- of zonnebloemolie

• 1 tl gerookt paprikapoeder

• 1 tl komijnzaad

• 300 g kippendijfilet

• zeezout & zwarte peper uit de molen

• 12 gordita’s (kleine, beetje dikke tortilla’s, andere kleine tortilla’s kunnen ook, of gebruik 4 grote) Salsa

• 1 blikje maïs (150 g), afgespoeld en uitgelekt

• 1 bosje koriander (15 g), fijngehakt (houd een paar hele blaadjes achter voor de garnering)

• ½ rode peper, in dunne ringen (zaadlijsten eruit voor minder pittig)

• 1 kleine rode ui, heel fijn gesnipperd

• 2 limoenen, rasp van 1 en het sap van 2 Chipotlemayo

• 125 g lekkere mayo

• 1 el chipotlesaus, of meer naar smaak Verder nodig

• aluminiumfolie

• bakpapier Bereidingstijd: 55-65 min. Kcal: 705 p.p.

Zo maak je de taco’s met pulled chicken:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Prik de zoete aardappelen rondom een paar keer in, smeer licht in met olie en wikkel per stuk in een stukje aluminiumfolie. Leg de pakketjes op de bakplaat en pof ze net onder het midden van de oven in 25-35 min. gaar en zacht. Hoelang dat precies duurt, hangt af van het formaat. Kun je er met een mesje makkelijk in prikken, dan zijn ze gaar. Meng 1 el olie met het paprikapoeder en komijnzaad en smeer hier de kippendijen mee in. Bestrooi met zout en peper. Leg de kippendijen op een tweede met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze net boven de zoete aardappelen in zo’n 20 min. gaar. Laat iets afkoelen. Trek met twee vorken of je vingers de kippendijen in de lengte in plukjes uit elkaar. Pel de schil van de zoete aardappels en snijd in stukjes. Meng de ingrediënten voor de salsa en breng deze op smaak met zout en peper. De salsa is nog lekkerder als je de smaken even op elkaar laat inwerken. Maak ’m dus gerust een dag eerder. Roer de chipotle door de mayonaise. Bak de gordita’s ca. 2 min. op het rooster in de hete oven. Besmeer de knapperige gordita’s met wat chipotlemayo. Verdeel de zoete-aardappelstukjes en kip erover en schep overal wat salsa op. Garneer met de achtergehouden korianderblaadjes. Serveer met de rest van de chipotlemayo.

