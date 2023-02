Taco’s met spicy bloemkool-nuggets

In een krokant jasje lijken roosjes bloemkool net kip. Onweerstaanbaar in een taco, zeker met mijn spicy cottage cheese.

Yvette van boven Saskia van Osnabrugge

Voor 8 taco’s Bloemkool-nuggets

• 100 g cornflakes

• 50 g bloem

• 1 tl knoflookpoeder

• 1 tl paprikapoeder

• zeezout

• versgemalen zwarte peper

• 250 ml yoghurt

• 1 bloemkooltje, in roosjes

• 2 el zonnebloemolie (airfryer) of frituurolie (friteuse) Taco’s & meer

• sap van 2 limoenen, plus extra parten limoen

• ¼ rodekool, in fijne reepjes

• 8 kleine tortilla’s

• sriracha naar smaak

• 250 g cottage cheese

• 2 avocado’s, in partjes

• 1 bosje lente-ui, in fijne ringen Bereidingstijd: 30 min. Kcal.: 330 per taco

Zo maak je bloemkool-nuggets:

Doe de cornflakes in een grote diepvries- of plastic zak, maak de zak dicht met niet te veel lucht erbij en maal ze met een deegroller tot een grof poeder. Doe de bloem, specerijen, zout en peper erbij in de zak, sluit deze weer en schud tot alles goed gemengd is. Giet het kruim in een schaaltje. Doe de yoghurt in een wijde kom. Schep de bloemkoolroosjes door de ­yoghurt tot ze allemaal met een laagje zijn bedekt. Haal de roosjes daarna door de cornflakemix. Bak de nuggets in 7-8 min. gaar en knapperig in 2 el zonnebloemolie op 180 °C in de voorverwarmde airfryer of 5 min. in de friteuse, afhankelijk van het formaat nuggets. Check door er eentje door te snijden. Gooi het mandje niet te vol. Kneed intussen voor de taco’s het ­limoensap door de rode kool met een snuf zout tot de kool zachter wordt. Bak de tortilla’s kort in een hete koekenpan tot ze slappig worden en houd ze warm in een servet. Roer sriracha naar smaak door de ­cottage cheese en maal er zout en peper boven. Vul elke taco met een pluk rodekoolsla, enkele nuggets en wat partjes avocado. Schep er cottage cheese tussen en bestrooi met lente-ui. Drup eventueel wat extra sriracha over de taco voor je er een hap uit neemt.

