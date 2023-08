Tartelettes met kruidige karamel & sinaasappel

Voor iedereen een eigen taartje? Voor deze tartelettes met sinaasappel en kruidige karamel heb je geen oven nodig.

Jacqueline Pietrowski Alan Jensen

Voor 6 tartelettes Vulling

• 1 blikje gecondenseerde melk

• 100 ml agavesiroop

• 2 biologische sinaasappels, elk in 8 plakjes

• 3 takjes rozemarijn, in grove stukken

• versgemalen zeezout

• 2 el boter Bodem

• 200 g bruine amandelen

• 100 g rozijnen

• 100 g ontpitte dadels

• 2 el sinaasappelsap

• 1 el sinaasappelrasp

• 1 tl kaneelpoeder Verder nodig

• 6 siliconen tartelettevormpjes Bereidingstijd: 25 min. Wachttijd: 3 uur Kcal.: 410 per stuk

Zet het blikje gecondenseerde melk 3 uur in een hoge pan met kokend water, zorg dat het onder staat en laat afkoelen. Nu is het karamel geworden. Doe alle ingrediënten voor de bodem in de keukenmachine en draai tot een smeuïg, plakkerig deeg. Verdeel het deeg in 6 balletjes en druk er in elk tartelettevormpje eentje uit, ook tegen de randjes. Zet de vormpjes in de koelkast. Verwarm de agavesiroop in een koekenpan, leg er de plakjes sinaasappel en de rozemarijn in en laat 10 min. op halfhoog vuur sudderen. Keer de plakjes na 5 min. voorzichtig om (laat ze heel!). Maal er zeezout over, verdeel de boter in klontjes over de sinaasappel en laat nog 10 min. sudderen. Draai na 5 min. weer om.

Haal de bodems uit de vormpjes en schep in elke bodem 2 el karamel. Leg er 3 plakjes warme sinaasappel met de rozemarijn op. Laat 10 min. rusten en serveer met zure room.

Productie en styling: Cyn Ferdinandus