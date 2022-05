Dit heb je nodig: Voor de wafelbodem

• 75 g boter, zacht

• 2 el poedersuiker

• ½ tl vanille

• 12 dunne wafels (bijv. Jules de Strooper) Voor de vulling

• 200 ml slagroom

• 2 zakjes vanillesuiker

• 200 ml romige kokosmelk

• sap van 1 limoen

• 4 el maïsstroop of honing

• 500 g papaya, in kleine blokjes ingevroren

• 500 g mango, in kleine blokjes ingevroren Extra

• cakeblik van 25 cm (of een soortgelijke vorm)

• bakpapier

• blender of keukenmaxhine/staafmixer

• mixer Bereiden: 45 min. Vriezen: 6 uur

Zo maak je de fuity ijstaart

Begin met de vulling: bekleed de vorm strak met bakpapier of huishoudfolie en laat het rondom nog zo’n 6 cm uitsteken. Klop in een kom de slagroom stijf met de ­vanillesuiker, klop dan de romige kokosmelk mee. Zet de kom in de vriezer en roer dit ­kokosmengsel elk halfuur om tot gebruik. Meng het limoensap met de maïsstroop. Laat de bevroren papayablokjes (indien nodig) iets zachter worden en pureer met de helft van de limoensiroop. Verdeel over de bodem van de vorm in een laag van 2½ centimeter dik. Strijk glad en zet een halfuur in de vriezer. Verdeel er dan het halfbevroren kokosmengsel over in een laag van 2½ cm, strijk mooi glad en zet een uur terug in de vriezer. Pureer de bevroren mangostukjes met de rest van de limoensiroop tot een stevig sorbetijs en verdeel over het kokosijs, ook weer een laag van 2½ cm dik en strijk glad af. Zet weer in de vriezer.

Maak dan de bodem: mix de zachte boter luchtig met de poedersuiker en vanille en klop er 1-2 eetlepels heet water door tot het is opgenomen. Dat maakt de crème wat zachter. Snijd de wafels met een scherp broodmes rechthoekig op maat van de bodem. Leg een laagje wafels op de ijscake tegen elkaar en druk voorzichtig aan. Besmeer de wafellaag met een laagje luchtige botercrème van circa 4 mm dik. Dek af met nog een laagje wafels en plaats nog 2-4 uur – of een nachtje – in de vriezer. Keer en los de vorm op de wafel­bodem. Snijd tot slot met een scherp mes in plakken, en serveren maar!

Tips

Maak deze ijstaart ook eens met perziken, abrikozen, frambozen of gemengd bosfruit. Gebruik voor een snelle bodem kant-en-klare wafels, zoals javawafels. Die zijn al gevuld en rechthoekig.

Fotografie: Eric van Lokven