Te zoute soep? Dít wonderingrediënt lost het op

Een ongelukje zit in een klein hoekje, zo ook het op smaak brengen van je soep met te veel zout. Misschien had je niet voorzien dat die bouillon óók al zo zout was. Gelukkig is er nog iets aan te doen.

Het wonderingrediënt

Voeg in dit geval een geschilde aardappel toe aan je soep. Deze absorbeert namelijk al het zout, waardoor de smaak van je soep snel neutraliseert. Snijd de aardappel doormidden en laat deze even meekoken, net zo lang tot je tevreden bent over de smaak. Als dat geen ultieme keukentip is!

Maak je soep met een staafmixer? In onderstaande video zie je hoe je de mesjes ervan weer scherp krijgt.

Bron: Andc.tv