Terras top 100: dit zijn de fijnste terrassen per provincie

Het is overduidelijk: in Overijssel liggen de allerbeste terrassen. In de top vijf staan maar liefst vier (!) terrassen die in deze provincie liggen, waarvan Pelle’s in Deurningen de absolute winnaar is. De top vijf wordt volgemaakt door een terras in Ballum, Friesland. Benieuwd naar de hele lijst? Die vind je hier. Om het je gemakkelijk te maken, zetten wij de top vijf per provincie op een rij (en zó kom je erachter of op de zon op dat moment op je favoriete terras schijnt. Wel zo fijn!).

Overijssel

Pelle’s, Deurningen

Het Wijnhuis, Zwolle

De Eetkamer van Giethoorn, Giethoorn

De Agnietenberg, Zwolle

De Koffiepot, Hardenberg

Friesland

Hotel Nobel, Ballum

Family Appelscha, Appelscha

Grandcafe Jan!, Wergea

Brasserie Spiegelaar, Leeuwarden

Levels, Harlingen

Noord-Brabant

Saus, Bergen op Zoom

Bij de Pastorij, Hoogerheide

Groot Speick, Oisterwijk

Clemens, Oss

Kerkzicht Diessen, Diessen

Noord-Holland

Spijkerman, Purmerend

Het Plein, De Koog

Beeckestijn, Velsen-Zuid

Jacks Food & Drinks, Heemskerk

Oriole Garden Bistro, Amsterdam

Gelderland

De Dorpskamer, Ermelo

De Voosenberg, Vierhouten

Brasserie de Boerderij, Arnhem

De Oude Herbergh, Oosterbeek

Bistro de Bolle, Boven Leeuwen

Zuid-Holland

Zand, Katwijk

Pipa Streetfood Bar, Leiden

Rivero, Schoonhoven

Le Blarage, Alblasserdam

Gastronomia Villani, Den Haag

Limburg

De Zoes, Helden

Boscafé de Busjop, Heythuysen

Luna, Stein

Centraal, Baarlo

Brouwersplaats, Venlo

Groningen

Paviljoen Flonk, Finsterwolde

Graansilo, Groningen

Zeeland

Soif, Vlissingen

De Molen, Scharendijke

Flevoland

MJ Café, Lelystad

Restaurant Schokland, Schokland

Beachclub Nu, Biddinghuizen

Drenthe

De Westerburcht, Westerbork

Utrecht

Happen en Tappen bij ‘t Scheepje, Harmelen

Sabrosa, Soest

Kasteel Kerckebosch, Zeist

De Roskam, Houten

Bron: Misset Horeca