Thaise sla-wraps met kruidige ­kipgehaktballetjes

Dit heb je nodig voor de Thaise sla-wraps

Voor 4 personen:

• 2 el zonnebloemolie

• 500 g kipgehakt

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, fijngehakt

• 1 el fijngehakte gember

• de fijngehakte kern van 1 steel citroengras (sereh)

• 1 kleine of 1 el jalapeño, fijngehakt

• 2 tl suiker

• 1 tl vissaus (of naar smaak)

• 4–8 satéstokjes, 20 min. geweekt in water.



Voor het serveren:

• de grote bladeren van 3 kropjes little gem (snij de harde kern in reepjes en geef ze erbij)

• 1 handvol muntblaadjes

• 1 handvol korianderblaadjes

• 3 lente-uitjes in dunne ringen

• enkele lepels gestoomde (zilvervlies)rijst

• 1 rode ui, in ringen, min. 1 uur langer gemarineerd in 3-4 el azijn en een snuf zout

• zure komkommersalade

• kimchi



Bereiden: 25 min. Kcal.: 300 p.p. (excl. dipsaus)