Toe aan verkoeling? Deze drankjes maak je met ingrediënten die je al in huis hebt

Of je nu behoefte hebt aan een hydraterend frisje, een verkoelende energieboost of een alcoholische versnapering die niet al te zwaar valt; in dit rijtje zit voor ieder wat wils.

Citroenwater met munt

Zo makkelijk, maar zo lekker: citroenwater met munt. Snij een citroen in partjes of plakjes en voeg deze toe aan een kan (bruisend) water. Voeg daar een paar takjes munt en flink wat ijsblokjes aan toe en roer goed door elkaar. De citroen in dit drankje is een geweldige dorstlesser, terwijl de munt voor een bijzondere smaak zorgt.

Iced latte

Op warme dagen heb je niet altijd trek in een dampende kop koffie. Een heerlijk verkoelend alternatief is de iced latte: koffie verkeerd, maar dan koud. Neem hiervoor een groot glas en vul deze tot de rand met ijsblokjes. Giet hier 100 tot 150 ml volle melk bij, afhankelijk van de grootte van je glas. Top dit af met een espresso en voeg karamel- of vanillesiroop toe voor wat extra smaak en zoetigheid.

Zelfgemaakte ijsthee

Wist je dat ijsthee ontzettend makkelijk zelf te maken is? Lekkerder en véél gezonder dan de mierzoete variant die je in de supermarkt koopt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een liter water, twee tot drie zakjes thee naar keuze en wat schijfjes citroen. Laat dit een nacht trekken en geniet de volgende dag van je eigen home made ijsthee, eventueel met ijsblokjes.

Komkommer-muntsap

Komkommerwater, maar dan anders. Blend voor dit drankje een komkommer en wat muntblaadjes tot een gladde puree. Zeef het mengsel vervolgens, zodat je een heldere sap overhoudt. Voeg hier water naar wens aan toe en serveer met ijsblokjes. Komkommer zorgt voor extra hydratatie en door de lekkere smaak van dit drankje is het een fluitje van een cent om voldoende te blijven drinken.

Spritzer: witte wijn met spa rood

Trek in een borrel, maar niet zo’n zin in een zonnesteek? De Oostenrijkers bedachten voor de warme dagen de Spritzer: witte wijn aangelengd met bruisend water. De verhouding is meestal fifty fifty, maar dit kun je natuurlijk voor jezelf bepalen. Breng deze zomerse borrel op smaak met bijvoorbeeld citroen, lavendel of basilicum. Dat is ook zo fijn aan dit drankje: je kunt er alle kanten mee op.

