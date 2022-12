Treat yourself: zó maak je deze heerlijke chocolade-speculaas bolletjes

Wij leggen je hier uit hoe je chocolade-speculaas balletjes kunt maken.

Ingrediënten

Je kunt uiteraard de standaard kerstkoekjes maken, maar deze zijn net even anders. Je maakt ze snel want ze hoeven niet in de oven en je hebt er slechts vijf ingrediënten voor nodig. Ideaal als je weinig tijd of energie hebt, maar toch zin hebt in een zelfgemaakte traktatie. Voor de koekjes heb je de volgende ingrediënten nodig:

250 g speculaaskoekjes

5 g kokosvet

200 gram pindakaas

200 g bitterzoete couverture (of pure chocolade)

1 tl schil van een sinaasappel

Zo ga je te werk

Nu je alle ingrediënten in huis hebt, kan het bakken beginnen!

Doe de speculaaskoekjes in een diepvrieszak en plet ze met een deegroller. Meng dit vervolgens in een blender met de sinaasappelschil en de pindakaas.

Vorm met natte handen kleine balletjes van het deeg. Zet ze ongeveer 1 uur in de koelkast om goed op te stijven.

Smelt de couverture en kokosolie au bain-marie in een pannetje. Dompel voorzichtig de koekbolletjes (aan een cocktailprikker of een vorkje) onder in de chocolade en laat ze daarna uitharden op een stuk bakpapier. Eventueel kun je ze, voordat de chocolade hard is, bestrooien met wat zeezout of kokosrasp. Daarna kun je ze heerlijk opeten!

Bron: Freundin