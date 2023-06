Trendalert: is de borrel-bbq de nieuwe barbecue?

Daarom presenteren wij: de borrel-bbq! Dé upcoming trend die je niet wil missen!

Borrel-bbq

In plaats van lappen vlees op de barbecue te leggen, ga je nu aan de slag met allerlei verschillende kleine hapjes. Van een plukbrood met camembert en nacho’s tot gehaktballetjes met spek en een gegrilde groentenspies. Zo geef je een originele draai aan de barbecue en maak je het nog gezelliger om met vrienden ‘s avonds in de tuin lekker lang te tafelen.

De lekkerste borrelhapjes voor op de barbecue

1. Gesmolten camembert

Bij een borrelavond kan een ovenschaaltje met gesmolten camembert niet ontbreken. Bij de borrel-bbq verwarm je de kaas niet in de oven, maar op de barbecue. Haal de camembert uit de verpakking en kerf ruitjes in de bovenkant. Bestrooi de kaas met wat kruiden naar keuze of een besprenkel ‘m met een scheutje honing en wat noten. Zorg voor wat stokbrood, toastjes of broodstengels en dippen maar!

2. Nacho’s

Ook loaded nacho’s kun je heel makkelijk op de barbecue maken. Vul een ovenschaal met tortilla chips en top af met toppings naar keuze. Wat dacht je van gehakt, pulled pork of chicken, roomkaas, cheddarkaas, lente-ui of salsadip? Laat ‘m zo lang op de barbecue staan, totdat de kaas volledig is gesmolten. Voeg eventueel nog wat guacamole toe. Dat wordt smullen!

3. Kippenvleugeltjes

Kippenvleugels passen bij elk feestje en de smaak van de barbecue maakt ze extra lekker. Zorg wel voor een dry rub, zodat de saus niet tussen de kolen belandt. En door ze van tevoren te pekelen in zout water, zullen de cellen in het vlees extra vocht vasthouden waardoor het vlees sappiger wordt.

4. Mini hamburgers

Om te voorkomen dat je na één hamburger al vol zit, kun je mini hamburgers maken. In de supermarkt verkopen ze vaak mini hamburgerbroodjes en je kunt met gekruid gehakt makkelijk zelf kleine hamburgers maken. Pas wel op dat ze niet door het barbecuerooster vallen.

5. Borrelbrood

Als je aan barbecueën denkt, denk je aan stokbrood met kruidenboter. Maar bij de borrel-bbq geven we daar een nieuwe draai aan. Maak eens een borrelbrood, deze is ideaal om te delen. Je zet het brood op tafel en iedereen kan zelf heel makkelijk een stukje brood eraf trekken. Niet voor niets dat deze broden ook wel plukbroden worden genoemd.

Je kunt het borrelbrood met allerlei vullingen maken. Wat dacht je van een borrelbrood met brie of pesto, tomaat en spek? Of gewoon simpel met knoflook en kaas? Inspiratie nodig? Dít zijn de 9 lekkerste borrelbroden van Pinterest.

6. Gehaktballetje met spek

In plaats van hamburgers kun je ook gehakballetjes kneden en er een dun plakje (ontbijt)spek omheen rollen. Leg ze even op de barbecue en genieten maar!

7. Gegrilde tomaatjes

Halveer de tomaatjes en leg ze in een kleine ovenschaal. Mix olijfolie, knoflook, zout, peper en kruiden naar keuze tot een dressing. Schenk dit over de tomaatjes en mix alles door elkaar. Leg eventueel voor wat extra smaak een paar de takjes rozemarijn tussen de tomaatjes. Zet de ovenschaal op de barbecue en bak de tomaatjes ongeveer een half uur tot drie kwartier tot ze zacht en gegrild zijn.

8. S’mores

Als toetje kun je natuurlijk marshmallows boven de barbecue houden, maar wil je even nét wat anders serveren? Maak dan s’mores. Dit is een typische Amerikaanse treat die vaak wordt gegeten bij een kampvuur of barbecue. Je kunt een verwarmde marshmallow tussen een laagje chocolade en biscuits stoppen, maar je kunt ook een ovenschaal vullen met marshmallows, chocolade, aardbeien, biscuits, karamel en andere toppings. Heerlijk!

9. Fruitspies

Wil je de barbecue-borrel iets frisser en gezonder eindigen? Maak dan gekleurde fruitspiesen met ananas, aardbei, druiven, meloen, appel of mango. Zorg voor een kleurrijke stick voor het vrolijkste resultaat. Leg ze even op de barbecue, zodat het fruit lekker gegrild is. Heerlijk met wat honing en/of een bolletje ijs.

Maar wat nou als je helemaal geen barbecue hebt? Hier is de oplossing. Met wat spullen uit je keuken bouw je in een mum van tijd je eigen barbecue: