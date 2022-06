De devil’s margarita met rode wijn is het ultieme zomerdrankje Beeld Getty Images/iStockphoto

Ultiem zomerdrankje: zo maak je de devil’s margarita met rode wijn

In de zomer wil je niet te lang in de keuken staan. Dat geldt niet alleen voor het avondeten, maar ook voor de hapjes en drankjes die je maakt. De devil’s margarita met rode wijn, tequila en limoen maak je in een handomdraai en is heerlijk fris.