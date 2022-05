Vallen jouw wraps ook altijd uit elkaar? Dankzij déze tip is dat verleden tijd

Op TikTok gaat er momenteel een video rond waarin dit handige trucje wordt uitgelegd. En wij kunnen je deze video natuurlijk niet onthouden.

Nooit meer wraps die uit elkaar vallen

De meeste mensen rollen hun wrap gewoon op en hopen daarna op het beste, om er vervolgens vóór de eerste hap al achter te komen dat de halve inhoud van hun wrap op hun bord is gevallen. Heel irritant, maar gelukkig blijkt er een makkelijke manier te zijn om dit te voorkomen. TikTok-gebruiker @ellcarter laat namelijk in een video zien dat ze dé perfecte manier heeft gevonden om een wrap op te vouwen.

Zó kun je een wrap het best opvouwen

In de video is te zien dat ze van tevoren een sneetje maakt in de wrap, waarna ze hem vervolgens in vier stukken opvouwt. Op elk stukje doet ze een andere topping, zodat de wrap niet meteen te dik is. Nadat elk stukje is belegd vouwt ze de wrap nog een keer op en klaar is Kees! Om er voor te zorgen dat de wrap éxtra goed dicht blijft, kun je ‘m na het vouwen ook nog even in een pan of grillapparaat leggen.

En heb jij ook atlijd wraps over? Zonde om ze straks weg te moeten gooien! Maak er daarom deze lekkere snack van:

Bron | TikTok