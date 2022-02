En dan zijn deze producten ook nog eens een stuk duurder.

Weegmoment

Er wordt aanbevolen om per dag 250 gram groente te eten. Veel mensen halen dat niet en daarom zijn grote voedselproducenten met een oplossing gekomen: groentes verwerken in producten als pasta en wraps.

Veel mensen denken dat dit gezonder is. Op de verpakking staat immers dat er soms tot wel 50 procent groenten in is verwerkt, maar volgens Keuringsdienst van waarde klopt dit niet. Dat zit zo: de groentes worden eerst gewogen en daarna vermalen tot een poeder of puree. Vervolgens wordt daar een beetje van toegevoegd aan het product. Op de verpakking staat vaak niet hoeveel poeder of puree erin het product zit, maar hoeveel gram het eerste weegmoment was.

Groentesnoep

Jaap Seidell, professor voeding en gezondheid, vertelt aan het programma dat hij deze groentes lokgroente noemt. Hij is geen voorstander van groentepasta’s en ook de groentes verpakt in snoep vindt hij niks. “Die snoepjes zijn zoet en een kind krijgt dan geen smaakontwikkeling voor spinazie of broccoli. Ook leer je een kind dat snoepen okay is.”

Duurder en ongezonder

Verschillende deskundigen laten aan het programma weten dat de lokgroentes geen goede bron van vitaminen en mineralen zijn. Het is juist belangrijk dat we groenten eten zoals we ze van de natuur hebben gekregen. Naast dat de wraps een stuk duurder zijn, bevatten ze ook nog eens minder vezels en meer vet en suiker dan normale wraps. De volgende keer dus toch maar weer een volkoren wrap met een extra tomaat.

