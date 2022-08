Van laag naar hoog: zoveel calorieën bevat jouw favoriete ijsje

Een waterijsje klinkt heel onschuldig. Want: water, dus redelijk gezond. Daar kun je er dus best een paar van eten in een hete week. Toch? Niet altijd. Het ene waterijsje is het andere niet. Natuurlijk moet je van elk ijsje gewoon genieten, maar het is toch wel goed om een beetje te weten wat je eigenlijk binnenkrijgt. Zoveel calorieën zitten er in de bekendste ijsje:

Calorieën in ijsjes: roomijs en waterijs

Sorbetijs (vruchten): 38 kcal per bolletje

Raket: 40 kcal

Festini aardbei: 40 kcal

Festini peer: 50 kcal

Split: 65 kcal

Yoghurtijs: 71 kcal per bolletje

Calippo: 90 kcal

Solero: 94 kcal

Twister: 100 kcal

Roomijs: 102 kcal per bolletje

Softijs: 144 kcal

Magnum mini: 170 kcal

Cornetto: 172 kcal

Magnum classic en white: 260 kcal

Magnum almond: 280 kcal

Richtlijnen Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heeft ook richtlijnen voor ijs. IJs past volgens het instituut niet binnen de Schijf van Vijf, maar ook zij knijpen af en toe een oogje dicht. Ook binnen een gezond eetpatroon kun je echt weleens een ijsje eten. Maar ook hier geldt weer, niet elk ijsje is hetzelfde.

Waterijs is volgens het Voedingscentrum bijvoorbeeld een dagkeuze. Net als één bolletje sorbetijs of één bolletje yoghurtijs. Ga je voor twee bolletjes sorbetijs of een bolletje roomijs of softijs? Dat is een weekkeuze. Denk daarbij aan de regel: kies elke dag niet vaker dan drie tot vijf keer iets kleins buiten de Schijf van Vijf (dagkeuze) en daarnaast hooguit drie keer per week wat groters (weekkeuze). Daar zit dus nog best wel wat keuzevrijheid in. Wie wil er nog een Raketje?

Bron: Gezondheidsnet.nl, Voedingscentrum