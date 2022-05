Van sticky chicken en zalm tot gerookte brie en smokey courgette.

Om van te watertanden, deze barbecue-recepten

Texaanse sticky chicken Beeld Libelle

1. Texaanse sticky chicken

Als er iets lekker is om te grillen op de barbecue, dan is het wel kip! Geniet van een heerlijk stukje Texaanse sticky chicken. Je grilt de stukken kip gaar met wat olijfolie, zeezout en versgemalen peper en je serveert het met een lekker sausje gemaakt van ketchup, tabasco, knoflook, tabasco en knoflook. Je vind het hele recept hier.

Lamsspiesjes Beeld Libelle

2. Lamsspiesjes met yoghurtsaus

Deze lamspiesjes zijn heerlijk voor op de barbecue. Je marineert het lamsgehakt met harissa, geraspte ui en knoflook en brengt het verder op smaak met zout en peper. Je kunt ze grillen en je serveert ze met een lekkere yoghurtsaus van Griekse yoghurt, knoflook, koriander en citroen. Eventueel kun je er ook nog een lekkere rijstsalade bij maken. Je vindt het hele recept hier.

Gegrilde zalm Beeld Libelle

3. Gegrilde zalm met avocado-chimichurri en tomatensla

Dit recept is niet alleen superlekker, het is ook zo klaar. Je maakt een lekkere avocado-chimichurri van peterselie, korianderblaadjes, limoen, oregano, knoflook, azijn, chilivlokken, olijfolie en zout. Dan gril je de zalm klaar op de barbecue met wat olijfolie, zout en peper. Serveer met kleine tomaatjes. Het hele recept vind je hier.

Smokey courgette Beeld Eric van Lokven

4. Smokey courgette met kruiden en knoflookmayonaise

Een stukje courgette, maar dan net even wat anders. Je maakt de smokey courgette met onder andere venkelzaad, gerookte paprika, knoflook, citroensap en verse kruiden. Je serveert het met een zelfgemaakte knoflookmayonaise. Dan is het alleen nog een paar minuten grillen op de barbecue en smullen maar! Het volledige recept is hier te vinden.

Gerookte brie Beeld Getty Images

5. Warm gerookte brie met walnoten

Eet je liever geen vlees of hou je van een lekker alternatief? Dan is deze warm gerookte brie met walnoten iets voor jou. Je topt het af met wat basterdsuiker en je kunt het los eten of met een lekker stukje stokbrood. Dit lekkere hapje tover je zó op de barbecue. Voor het hele recept klik je hier.

Zalm op de barbecue Beeld Getty Images

6. Zalm

Zalm bereid je heerlijk klaar op de barbecue. Zo kun je zalmspiesjes maken of een stuk zalmfilet grillen. Om de zalm goed op smaak te marineren kun je bijvoorbeeld een balsamico-honingmarinade, soja-marinade of een sinaasappelmarinade maken. De recepten en de do’s en dont’s als het op zalm grillen aankomt vind je hier.

Groenten op de barbecue Beeld Libelle

7. Groenten

De lekkerste groenten om te grillen op de barbecue zijn maiskolven, bloemkool, courgette, paprika en portobello’s met tomaatjes en mozzarella. Je kunt hier leuke spiesjes van maken met verschillende groenten, maar je kunt ze ook heerlijk garen in wat boter. Zo is je maaltijd niet alleen overheerlijk, maar ook nog eens gezond! Voor een aantal leuke ideeën klik je hier.

Salade voor bij de barbecue Beeld Getty Images

8. BBQ-salades

Naast al dat lekkers dat je aan het grillen bent op de barbecue, is het ook fijn om wat fris op tafel te hebben. Maak daarom een frisse salade erbij. Zo kun je bijvoorbeeld een lekkere quinoa-salade maken met zoete aardappel, een salade met bieten en ei, een frisse komkommersalade of bbq-salade met avocado en mango. De recepten vind je hier.

Spareribs Beeld Libelle

9. Spareribs

Een favoriet is de sparerib, alleen vraagt deze wel een aantal uur bereidingstijd om echt goed mals te krijgen. Voor wat extra smaak kun je de spareribs marineren met een zogenoemde dry rub. Je maakt een mengsel van gedroogde kruiden en specerijen en wat bruine of witte suiker. Voor tips om spareribs het best te bereiden, klik je hier.

Gepofte aardappel Beeld Libelle

10. Gepofte (zoete) aardappel

Een heerlijk extraatje bij de barbecue is de gepofte aardappel. Je kunt er alle kanten mee op qua smaak, of je nou kiest voor een zoete of normale aardappel. Maak ze extra lekker met zure room en kruiden en pulled pork, of kies voor de zoete aardappel en maak het klaar met geroosterde paprika en geitenkaas of een Mexicaanse zoete aardappel. Voor de recepten klik je hier.

Het enige wat je nu nog nodig hebt is het zonnetje, of in elk geval droog weer én leuk gezelschap. Eet smakelijk!

Zo komen die barbecue-recepten het best tot z’n recht

Het kan eigenlijk niet misgaan met de genoemde recepten, maar met de tips in onderstaande video’s weet je écht zeker dat alles heerlijk gaat smaken.