Verantwoord snoepen: dít caloriearme toetje is het proberen waard

Zelfgemaakte, ingevroren gelatinepudding is een enorme hype op TikTok. Dit toetje is goedkoop, mega makkelijk te maken en het doet een beetje denken aan de textuur en de smaak van ijs, maar dan met een stuk minder calorieën.

Miljoenen mensen keken naar het filmpje van TikTok creator @linder_surprise over de bevroren ‘Jell-O’ (een Amerikaans gelatinemerk). Anders dan een ijsje blijken deze ingevroren jelly’s een soort satisfying bite te hebben (al denken mensen met misofonie daar wellicht anders over).

Hoe maak je dit low calorie toetje?

Onze Nederlandse supermarkten verkopen geen Jell-O, maar wij hebben andere merken met fruitsmaakjes, bijvoorbeeld Jelly van Dr. Oetker, en dat is eigenlijk precies hetzelfde.

Met een halve liter kokend water en een pakje Jelly is het in een handomdraai gemaakt. Als de pudding eenmaal is afgekoeld, kun je ’m in stukjes snijden en dan kan je toetje de vriezer in. Na zo’n twee uur is hij goed bevroren en kun je verantwoord snoepen.

