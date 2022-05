Dit brood is lekker als een snack tussendoor. De avocado maakt het heerlijk smeuïg én het is ook nog eens makkelijk te maken: je hebt er slechts vijf ingrediënten voor nodig.

Ingrediënten avocadobrood

Laten we beginnen met de ingrediënten die je nodig hebt:

2 zeer rijpe avocado’s

150 gram suiker

3 eieren

240 gram bloem

Anderhalve theelepel bakpoeder

Eventueel een beetje zout naar smaak

Zó ga je te werk

Verwarm de oven voor op 175˚C. Prak de avocado’s fijn en meng ze met de suiker in een schaal. Het maakt niet uit of er wat avocadoklontjes tussen zitten, hier merk je niks van in het uiteindelijke resultaat. Breek de drie eieren boven de schaal en klop het mengsel goed door. Pak er nog een klein schaaltje bij waar je de bakpoeder en bloem in mengt, roer dit even goed door met een vork en doe het vervolgens bij het avocadomengsel. Meng tot je een lekker smeuïg beslag hebt en giet dit vervolgens in een bakvorm. Laat het zo’n 40 tot 50 minuten in de oven garen. Het resultaat is een heerlijk smeuïg avocadobrood!

Staat het idee van een avocadobrood je toch niet zo aan? Dan ga je deze Mars-cake vast wel lekker vinden!

Bron: Well and Good