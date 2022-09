Vergeet de Aperol Spritz: de Peer Spritz is hét drankje van deze herfst

Waar een Aperol Spritz zoet en fruitig is, is de Peer Spritz juist pittig en zuur. Het heeft dezelfde fruitige smaak, maar is net iets kruidiger. En dat maakt het drankje perfect voor de herfst.

Wat heb je nodig om een Peer Spritz te maken?

Lijkt het jou wel wat om de Peer Spritz binnenkort eens uit te proberen? Dan moet je snel even deze ingrediënten in huis halen:

Ingrediënten voor 1 glas:

50 ml perensap

100 ml prosecco

Bruiswater

1 takje rozemarijn

1 schijfje peer

1 stokje kaneel

Wat ijsblokjes

Zo ga je te werk

Het fijne is dat je dit drankje binnen een handomdraai kunt maken. Leg wat ijsblokjes in een glas en schenk vervolgens het perensap erover. Voeg de prosecco toe en naar smaak ook wat bruiswater. Roer het geheel goed door en doe er vervolgens nog een rozemarijntakje en kaneelstokje bij. En... daar heb je je lekkere herfstcocktail.

