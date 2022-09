Vergeet de kaasplank: het boterbord wil je serveren tijdens de borrel

Heerlijk!

Cool concept

Het zogenoemde ‘butter board’ is bedacht door de Amerikaanse chef Joshua McFadden, maar ging viral door een TikTok-filmpje van foodblogger Justine Doiron. In een video - die meer dan 8 miljoen keer is bekeken - laat ze zien hoe je dit maakt. “Ik vind het concept zo cool”, vertelt ze. “Het is echt een opvolger voor de klassieke charcuterieplank. En het past zo lekker bij een stukje brood.”

Zo maak je het

Het enige wat je voor deze borrelplank nodig hebt, is een houten plank en zachte, gezouten boter. Dit smeer je uit op het bord en versier je met toppings naar keuze. Justine gebruikt citroenrasp, verse kruiden, eetbare bloemen en honing, maar er zijn ook recepten met mangochutney en knoflook of verse vijgen en aardbeien. Bij de boter serveer je brood naar keuze.

Caloriebom

Pas wel op, want heel gezond is zo’n plank niet. “Zo’n boterplank is echt een caloriebom”, zegt diëtiste Sanne Mouha tegen HLN. “In 100 gram boter zitten maar liefst 735 calorieën. Dat is enorm veel als je weet dat de aanbevolen hoeveelheid tussen de 1.800 en 2.500 calorieën ligt. Hetzelfde met de aanbevolen zouthoeveelheid. Die bedraagt per dag maximum 6 gram. Met zo’n boterplank zit je daar al snel over... Bovendien bevat boter veel verzadigde vetten.”

Gezondere optie

Het kan natuurlijk geen kwaad als je een keer zo’n plank serveert tijdens een borrel, maar Mouha heeft wel een aantal tips over hoe het gezonder kan. “Je kan ervoor kiezen om de hoeveelheid boter flink te verminderen, er een flinke dosis groenten of fruit op te leggen en het te combineren met meergranenbrood”, legt de diëtiste uit. “Zo wordt boter iets wat erbij komt omdat het lekker is en blijft gezonde voeding de basis. Een ander idee is om je plank te bestrijken met hummus, avocado, groentespreads of ricotta.”

Bron: HLN