Vermijd deze drie veelgemaakte fouten bij het bereiden van aardappelpuree

We zetten de drie meest gemaakte fouten op een rij.

Verkeerde aardappels

In de supermarkt liggen verschillende soorten aardappelen in de schappen. De perfecte aardappelpuree, begint met de juiste aardappel. Voor een zachte puree of basis van je stamppot gebruik je bij voorkeur kruimige aardappelen. Deze aardappels vallen na het koken makkelijk uit elkaar en kun je met een klontje boter gemakkelijke tot een zachte puree prakken. Ben je in een speciaalzaak? Vraag dan om bintje, première, doré of eigenheimer-aardappel. Dit zijn de meestvoorkomende kruimige aardappelsoorten.

Koude melk

In aardappelpuree wordt vaak melk gebruikt. Dit zorgt voor een fijnere textuur en een mildere smaak. Vaak pakken mensen de melk uit de koelkast als ze het in de pan gieten, maar je kunt de melk beter iets opwarmen. Als je koude melk gebruikt, wordt het minder goed opgenomen en stort de puree in. Wil je natuurlijk niet.

Te weinig zout

Misschien heb je wel eens gehoord dat je pastawater zo zout als de zee moet zijn. Dat geldt net zo goed voor aardappelen. Aardappelen nemen kookwater op, wat betekent dat als je het water op smaak brengt je de aardappel automatisch ook smaak geeft. Zo hoef je tijdens de bereiding ook minder smaakmakers te gebruiken.

