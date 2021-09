Verrassend: déze 10 producten leggen we het vaakst in ons winkelwagentje

Een best verrassend lijstje, al zeggen we het zelf. Daar komen ze, op volgorde van populariteit:

bier (1,5 miljard euro) brood (1,39 miljard euro) voorverpakt vlees (1,48 miljard euro) frisdrank (911 miljoen euro) zoute snacks (630 miljoen euro) melk (587 miljoen euro) eieren (393 miljoen euro) bananen (175 miljoen euro) paprika (157 miljoen euro) komkommer (96 miljoen euro)

Supermarkten hadden in 2020 een omzet van in totaal 44,7 miljard euro.

De reis richting de schappen

Het CBL publiceerde het lijstje op een speciaal ontworpen website, waar je ook meer informatie over de producten kunt vinden. In die uitgebreide toelichting staat bijvoorbeeld een uitleg over de ‘reis’ die het product heeft afgelegd voor het in de schappen terecht is gekomen. Maar ook de totale omzet van de verkoop van het specifieke product, en wat supermarkten doen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Zo werkt de supermarktbranche bijvoorbeeld aan een gezamenlijke doelstelling om de voedselverspilling in 2030 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2015. Ook streven ze ernaar om in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal te hebben en maar liefst 95 procent verpakkingsmateriaal dat recyclebaar is.

Bron: De Ondernemer & CBL