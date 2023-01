Verse groentesoep: hoe gezond is dat eigenlijk?

Onderzoekers waagden zich aan het eeuwenoude debat over de rol van groentesoep in ziekte en kwamen tot een ietwat verontrustende conclusie.

Soeplab

Nathalie de Muer, onderzoeker aan de Universiteit Gent, en haar team namen een kommetje van het zogenaamde wondermiddel mee het laboratorium in. Daar testten ze het vervolgens op de hoeveelheid vitamine C die het bevatte. De reden: “Vitamine C vind je in veel groenten terug en kun je beschouwen als een indicator”, legt De Muer uit. Daarmee bedoelt ze te zeggen dat er dan waarschijnlijk ook andere gezonde nutriënten in de soep aanwezig zijn.

Ongunstige optelsom

Een snelle optelsom leerde hen dat de rauwe groenten 17 mg (per 100 g) vitamine C bevatten, tegenover 3 (!) mg in de bereide soep. Da’s pech: vitamine C weg! Gelukkig weet Bruno de Meulenaer, ook werkzaam aan de Universiteit Gent, als levensmiddelenchemicus, waarom. “Je spoelt de groenten met water, terwijl vitamine C oplosbaar is. Een deel van de vitamine C gaat dus verloren in de pompbank (gootsteen, red.), dat spoel je weg. Ook het verhitten leidt tot verlies.”

Vries je de soep in en verhit je ‘m een paar dagen later een tweede keer, dan gaat er zelfs nóg meer vitamine C verloren. In je kliekjeskommetje zit namelijk nog maar 0,6 mg. Een derde ronde op het gasfornuis laat er letterlijk niets van over. Overigens kun je ook te véél vitamine C binnenkrijgen. Zo herken je een overschot.

Dan maar mineralen

Het goede nieuws is dat bepaalde voedingsstoffen in soep niet afbraakgevoelig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor mineralen en voedingsvezels. Het is dus niet alsof je een kom slootwater leegslurpt; de inhoud is absoluut nog van waarde. Verse soep heeft bovendien nog een ander voordeel, namelijk dat je zelf de ingrediënten bepaalt. Alle e-nummers, conserveermiddelen en geur-, kleur- en smaakstoffen kun je zo lekker achterwege laten.

Bron: vrt nws