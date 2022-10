Verslavend vega! Gepofte zoete aardappel met kikkererwten & feta

Gepofte zoete aardappelen, vol met geroosterde kekers, zoutige feta en een verslavende ahorn-tahindressing. Een zálig vega-hoofdgerecht!

Voor 4 personen • 4 middelgrote zoete aardappelen, schoongeboend

• 3 el olijfolie + wat extra

• 800 g kekers (ook wel kikkererwten ­genoemd) uit blik, ­afgespoeld, uitgelekt en gedroogd met een schone theedoek

• 1 tl gemalen koriander

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl paprikapoeder

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 150 g feta Voor de dressing

• 100 g witte tahin

• 2 el ahornsiroop

• 1 citroen, sap

• snuf chilivlokken Bereidingstijd: 50 min. Kcal: 520 p.p.

Zo maak je gepofte zoete aardappel:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de zoete aardappelen op een met ­bak­papier beklede bakplaat en bestrijk licht met wat olie. Rooster 25-35 min. in het midden van de oven (afhankelijk van de grootte, als je er met een puntig mesje ­gemakkelijk in kunt prikken zijn ze goed!).

Verdeel na ca. 10 min. de kekers over een tweede met bakpapier beklede bakplaat. Meng 3 el olie met de specerijen en schep om met de kekers. Breng op smaak met zout en peper.

Rooster de kekers 15-20 min. net boven de zoete aardappelen in de oven. Meng voor de dressing de tahin met de ahornsiroop, het citroensap, 3 el water en de chilivlokken. Breng op smaak met zout.

Voeg eventueel nog een el water toe om er een lopende dressing van te maken.

Snijd de zoete aardappelen in de lengte in (pas op, heet!) en verdeel er wat kekers, tahin-ahorndressing en feta over.

Meng de rest van de kekers met de rest van de feta en geef dat erbij.

