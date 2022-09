Verslingerd aan borrelhapjes? Zo maak je deze bladerdeegrol met spinazie & mozzarella

Dol op borrelhapjes (maken)? Dit heerlijke bladerdeeghapje met spinazie en mozzarella rol je zo op tafel. Heerlijk voor bij de vrijmibo of een borrel met vriendinnen.

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor de borrelhapjes met spinazie & mozzarella • 2 uien, gesnipperd

• 3 knoflookteentjes, gesnipperd

• 3 el olie (uit een potje gedroogde tomaatjes)

• 250 g cherrytomaatjes, gehalveerd

• 100 g gedroogde tomaatjes, fijngehakt

• 2-2½ el Al-Andalus of Baharat-kruiden (Jonnie Boer)

• 600 g verse spinazie

• 3 el tahin (optioneel)

• 250 g mozzarella of feta, in stukjes

• versgemalen peper

• 500 g vers bladerdeeg (of diepvries)

• 8 el paneermeel

• 2 eieren, losgeklopt

• 1 el maanzaad

Dit heb je extra nodig • deegroller

• bakpapier Bereiden: 45 min. Bakken: 25 min.

Zo maak je de bladerdeegrol met spinazie & mozzarella

Fruit de ui met de knoflook 4 minuten in een ruime koekenpan met wat olie. Bak de verse en gedroogde tomaatjes mee, tot het meeste vocht verdampt is. Voeg de Al-Andalus- of de Baharat-kruiden toe, bak nog 2 minuten mee en zet het vuur uit.

Overgiet intussen de spinazie in een vergiet met kokend water. Schep om met een tang zodat overal kokend water komt, tot alle spinazie is geslonken. Spoel direct koud na en knijp het vocht eruit. Hak de spinazie grof en doe bij de gebakken tomaat in de pan. Voeg eventueel de tahin toe en strooi stukjes van de mozzarella of feta erop. Meng de vulling goed door elkaar en breng op smaak met gemalen peper.

Rol ondertussen het bladerdeeg iets platter uit en snijd in vieren. Rol elk deel uit tot een strook van 10x40 cm. Laat aan een korte en een lange kant een strook van 3 cm vrij en bestrooi – niet de vrije randen – met een laagje paneermeel. Leg in het midden van elke strook een kwart van de vulling, als een soort worst. Kwast de vrijgehouden randen in met ei.

Rol de eerste strook op als een banketstaaf en plak dicht met de ei-plakrand. Maak één korte kant dicht en leg op de bakplaat met de naad naar onderen. Begin aan de dicht­gemaakte kant in het midden van de bakplaat met losjes oprollen. Houd daarbij steeds net 1 cm tussenruimte, zodat het deeg iets uit kan zetten en ook binnenin gaar wordt. Rol zo ook de overige drie delen in, laat ze aansluiten tot een groot wiel ontstaat en plak telkens goed vast met losgeklopt ei.

Maak met een heel scherp (kartel)mesje kleine sneetjes boven in het deeg om stoom te laten ontsnappen en om straks makkelijker stukken te kunnen snijden. Bestrooi met wat maanzaad en bak in circa 25 min. goudbruin en gaar.