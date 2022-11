Barista hand while making latte ate with cappuccino menu at the cafe, routine, part-time job, small business Beeld Getty Images

Verwen jezelf met een romige herfstcocktail: de Baileys-latte

Het is toch zo’n veelzijdig drankje, hè? Baileys. In de zomer giet je het in een glas met een paar ijsklontjes, in het najaar voeg je er wat andere ingrediënten aan toe en heb je ‘m in een handomdraai gebombardeerd tot een herfstige traktatie.