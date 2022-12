Glühwein is onlosmakelijk verbonden met de decembermaand. Het warmt de boel vanbinnen lekker op. Plus, een beetje verdoving kan soms erg welkom zijn tijdens een kerstdiner met weetgrage familieleden. Voor welk doeleinde je deze warme drank ook wilt inzetten: genieten doe je sowieso. Probeer maar.

Dit heb je nodig voor glühwein met een twist:

-0,75 L Pinot Noir

-0,25 L vermout

-1 kaneelstokje

-3 kardemomzaadjes

-1 steranijs

-4 kruidnagels

-Rasp van 1 sinaasappel

Dit doe je ermee:

De bereiding is supersimpel. Het enige wat je namelijk hoeft te doen, is alle ingrediënten in een pannetje mikken. Zet het vuur aan en maak het mengsel goed warm, maar laat het niet koken. Heet genoeg? Schenk je gepimpte glühwein door een zeefje in een kopje of glas. Tip: dubbelwandig is fijn voor je handen, maar minder voor je tong en gehemelte (als je één van die mensen bent die zich eraan brandt – oeps).

Verwenrecept voor koude dagen: glühwein met een twist. Beeld Getty Images

Hoognodige hapjes

Pak je het vanavond groots aan als je met je gloeiwijntje (met appelcider en stoofpeertjes, iemand?) op de bank zit? Een borrelbrood maakt het af. We verzamelden de lekkerste 9. Ook makkelijk – en heel erg lekker! – zijn deze borrelhapjes met bladerdeeg, die je gewoon in een ijsblokjesvorm kunt maken. Wat dacht je van een Mexicaanse mini-delicatesse met pulled chicken? Of een verzameling piepkleine croque monsieurtjes? Daarmee gooi je geheid hoge ogen bij, nou ja, jezelf. Of je partner, als die mee mag eten.

Ook makkelijk – en heel erg lekker! – zijn deze borrelhapjes met bladerdeeg, die je gewoon in een ijsblokjesvorm kunt maken. Beeld Getty Images

Nog steeds in een creatieve bui na al dat gebak en gekook? Top het af met een versierde wijn- of champagnefles. Kun je vast oefenen voor de feestdagen.

