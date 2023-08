Verwentoetje: kokos-chocolademousse met sesam-karamelkruim

Deze mousse kan ook prima vegan. Gebruik dan ‘aquafaba’, het vocht uit een pot kikkererwten en klop dat net als eiwit op.

Voor 6 personen Mousse

• 250 g pure chocolade (65% cacao), in stukjes

• 2 eiwitten

• 3 el poedersuiker

• 100 g kokosmelk (het vastere, bovenste deel uit een blik kokosmelk van goede kwaliteit)

• snuf zeezoutvlokken Sesam-karamelkruim

• 30 g sesamzaad

• 40 g kristalsuiker

• snuf zout

• 2 el kokosschaafsel

Bereidingstijd: 20 min. Wachten: 4-8 uur. Kcal: 310 p.p.

Smelt de chocolade au bain-marie en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Klop tijdens het afkoelen de eiwitten zo’n 4 min. met een elektrische mixer. Voeg de poedersuiker toe en mix nog even door tot het mengsel glanzend en stijf is.

Meng de kokosmelk en zoutvlokken door de gesmolten chocolade. Vouw voorzichtig 1 el eiwit door het chocolademengsel om het een beetje los te maken en vouw dan in delen de rest van het eiwit erdoor. Probeer het zo luchtig mogelijk te houden. Schep in een serveerkom en zet minimaal 4 uur (of een nacht) in de koelkast.

Rooster het sesamzaad in een droge koekenpan en schep op een bord.

Verwarm de suiker 2 min. in de koekenpan op vrij laag vuur, tot deze mooi amberkleurig is en gaat geuren. Roer er het sesamzaad en een snuf zout doorheen en giet het mengsel dun uit over een met bakpapier beklede bakplaat. Laat helemaal afkoelen en verkruimel het door het in een schone theedoek te doen en er met een deegroller op te slaan.

Bestrooi de mousse met het sesamkruim en de kokosrasp.

