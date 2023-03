Vind jij een Aperol Spritz te bitter? Dan móet je deze zoete lente-versie van het drankje proberen Beeld ThinkStock

Recept

Vind jij een Aperol Spritz te bitter? Dan vind je deze zoete lente-versie vast wel lekker

Niets geeft ons zo’n zomergevoel als de aanblik van een Aperol Spritz op een terrasje. Maar eerlijk is eerlijk: het drankje is wel een beetje aan de bittere kant. Mocht jij dit ook vinden, dan hebben wij goed nieuws voor je! Deze lente gaat de perzik-versie van dit drankje het helemaal worden en die is heerlijk zoet.