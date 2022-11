Vitamineboost nodig? Deze groene blaadjes bevatten de meeste voedingsstoffen

Peterselie : dit kruid is populair als garnering over gerechten, maar wist je dat peterselie ook provitamine A, vitamine C, ijzer en foliumzuur bevat? Ook is het een rijke bron van vitamine K, een vitamine die nodig is voor een goede bloedstolling.

: van verse salades tot hartverwarmende soep , waterkers doet het bijna overal goed bij. Je vindt waterkers in het koelschap tussen de andere bladsla en bij de biologische winkel. Dit groene blaadje is rijk aan vitamine C en K en bevat een goede hoeveelheid provitamine A, die in je lichaam kan worden omgezet in vitamine A.

: essentieel in de meeste Italiaanse gerechten , maar van oudsher ook populair vanwege de geneeskrachtige werking. Basilicum bevat vitamine A, vitamine K en veel mineralen. Het kruid schijnt te werken bij verkoudheid, voor ontspanning en bij maag- en darmproblemen. Naast de felgroene basilicum die in West-Europa verkrijgbaar is, bestaat er ook Thaise basilicum. Deze is herkenbaar aan een paarse gloed over de takjes en bladeren en een meer anijsachtige smaak. Thaise basilicum zou onder andere ontstekingsremmend en antibacterieel werken en helpen bij het verbeteren van de spijsvertering.

: Verse oregano is een echte smaakmaker op pizza’s, in sauzen en pasta’s en schijnt gunstig te zijn voor ons cholesterolgehalte en daarom voor hart en vaten. De stoffen in dit kruid zouden daarnaast onze maag en darmen ondersteunen en goed zijn voor de spijsvertering.

Tijm : Vanwege de scherpe smaak gebruiken we tijm graag in gerechten als aardappelgratin, maar het kruid bevat ook vitamine C en mineralen. Tijm zou helpen bij klachten aan de luchtwegen, zoals verkoudheid, holte-ontstekingen, hoesten en overmatig slijm.

: wintertijd is boerenkool tijd! Boerenkool is één van de gezondste groenten. Het bevat bijna alle vitamines en mineralen en is vooral rijk aan (pro)vitamine A, B2, B6, C, foliumzuur en calcium. Een goed excuus dus om vaker met ons lievelingsgerecht boerenkoolstamppot op de bank te kruipen. Dekentje over je heen, Netflix aan, niks meer aan doen.

Palmkool: minder bekend dan boerenkool, is palmkool. En dat is zonde, want dit gewas is een typische wintergroente uit Nederland, die vaak lokaal verkrijgbaar is op de markt of in de (biologische) winkel. Een duurzame én gezonde keuze dus, want van alle koolsoorten bevat palmkool de meeste vitamine C. Ook zit de kool boordevol vitamine A en K, ijzer, koper, fosfor en magnesium en gezonde antioxidanten. Waar wacht je nog op?