Vleesvervangers goedkoper dan vlees: zóveel bespaar je

Uit onderzoek van supermarktonderzoeker Questionmark, in opdracht van ProVeg Nederland, blijkt dat je een stuk goedkoper uit bent als je voor alternatieven van vlees gaat. Maar hoeveel scheelt dit precies?

Plantaardige vleesvervangers goedkoper

ProVeg Nederland werkt aan een wereld waarin iedereen kiest voor lekker en gezond eten dat goed is voor alle mensen, dieren en de planeet. Voor het onderzoek werden de prijzen van burgers, gehakt en kipstukjes bij Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Aldi, Lidl en Plus vergeleken. In 66 procent van de gevallen was het plantaardige alternatief goedkoper of ongeveer even duur als hun dierlijke tegenhanger.

Prijsstijgingen vergeleken februari

De gemiddelde prijzen voor één kilogram vlees én vleesvervangers in februari 2022 en in juni 2022:

Dierlijke burger

van € 7,33 naar € 8,73: een stijging 19,1%

Plantaardige burger

van € 7,89 naar € 7,95: een stijging 0,76%

Dierlijk gehakt

van € 7,50 naar € 9,60: een stijging 28%

Plantaardig gehakt

van € 8,01 naar € 8,24: een stijging 2,87%

Dierlijke kipstukjes

van € 11,81 naar € 13,81: een stijging 16,9%

Plantaardige kipstukjes

van € 12,97 naar € 13,44: een stijging 3,62%

Groot verschil met februari

De verschillen zijn dus erg groot in vergelijking met februari dit jaar. Toen waren de plantaardige burgers gemiddeld € 0,56 per kilo duurder dan de dierlijke hamburgers, terwijl ze nu juist € 0,78 goedkoper zijn. Groot verschil, toch? Dat komt allemaal door de inflatie.

Het verschil is bij kip nog groter. Voorheen waren de plantaardige kipstukjes € 1,16 duurder per kilo, terwijl ze nu juist € 0,37 goedkoper zijn per kilogram. En als laatste: voor plantaardig gehakt betaalde je in februari nog € 0,29 cent per kilo meer, nu betaal je € 1,36 per kilo minder.

Geld besparen met vleesvervangers

Stel je koopt normaal altijd iedere week twee keer 300 gram kipfilet, twee keer 300 gram gehakt en twee keer vier hamburgers van samen 320 gram. Dan kan het veel euro’s schelen om voor vleesvervangers te gaan. Gemiddeld scheelt dat ongeveer 6,5 euro per maand, oftewel 78 euro per jaar. Alle kleine beetjes helpen zullen we maar zeggen.

Disclaimer

Maar let op: dit wil dus niet zeggen dat élke vleesvervanger in élke supermarkt goedkoper is. Bij de berekeningen hierboven is rekening gehouden met de gemiddelde prijzen. Bij Aldi en Lidl zijn relatief gezien de grootste voordelen te behalen, want daar scheelt de prijs bij de hamburgers maar liefst 6 euro per kilo. In dat geval kun je wel meer dan honderd euro per jaar besparen. Terwijl de vleesvervangers bij Albert Heijn en Jumbo soms net zo duur of zelfs duurder zijn.

Bron: ProVeg Nederland