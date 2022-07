Voilà: zo maak je deze zomer een ijskoffie zónder blender

Dat kan een stuk eenvoudiger en sneller bovendien.

Men neme:

Een koffiecupje

Een scheut havermelk

2 à 3 ijsklontjes

Eventueel karamelsiroop

Zomerse smaak

Doe de ijsklontjes in een glas en zet in dat glas een kop koffie. Giet er vervolgens een scheutje karamelsiroop en een scheut havermelk bij. Als je geen fan bent van zoet, kun je de siroop natuurlijk achterwege laten. De havermelk kun je inwisselen voor iedere melk die je lekker vindt. Kokosmelk bijvoorbeeld geeft een nog zomersere smaak. Als je verschillende koffiesiropen hebt, kun je ook een beetje experimenteren. Smaken als hazelnoot, amaretto en zelfs speculaas zijn een hit in de ijskoffie.

Slush puppy

Let wel: deze ijskoffie is dus niet zo'n kiloknaller van een frappuccino die je koopt bij die beroemde Amerikaanse koffieketen. En ach, mocht je daar toch vreselijk naar verlangen... niemand houdt je tegen je kop koffie te voorzien van een toef slagroom. Dan is het wel het lekkerst om de ijskoffie eerst inclusief ijsklontjes door de blender te halen. Dan krijg je een soort slush puppy voor volwassenen. Proost!

Bron: Cosmopolitan.com & AH