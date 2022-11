Voor de lekkere trek: dit recept voor koffie-speculaasmuffins

Zodra het buiten kouder wordt, krijgen we vanzelf trek in herfstachtige snacks. Speculaas is er daar eentje van. Het duurt bovendien niet al te lang meer voordat we er constant mee worden geconfronteerd, want met de intocht van Sinterklaas doen ook de grote speculaasbrokken hun intrede (in onze voorraadkasten). Wil je tijdens de aankomende feestdagen iets verrassender uit de hoek komen, plus jezelf en je gasten een kleine energieboost geven? Met deze koffie-speculaasmuffins gooi je gegarandeerd hoge ogen.

Ingrediënten

Voor het deeg heb je nodig:

-100 g verkruimelde speculaasjes

-60 g amandelen

-150 g bloem

-1 tl speculaaskruiden

-1½ tl bakpoeder

-2 eieren

-150 g yoghurt

-100 g roomboter

-100 g bruine basterdsuiker

-40 ml espresso

Als topping heb je nodig:

-100 g poedersuiker

-2 tl oploskoffie

-1 el water

-Overgebleven speculaaskruimels

Bereidingswijze

1.Verwarm je oven voor op 180 graden. Let op dat je ’m op de juiste stand zet; met zowel boven- als onderwarmte.

2.Doe twaalf muffinvormpjes in een bakvorm met evenzoveel gaten.

3.Kluts de eieren in een grote beslagkom en voeg daar de suiker, boter, yoghurt en afgekoelde espresso aan toe. Roer goed door elkaar met een mixer.

4.Doe alle droge ingrediënten (de speculaaskruimels en -kruiden, bakpoeder, amandelen en bloem) bij het eiermengsel en mix tot een glad beslag.

5.Verdeel het beslag gelijkmatig over de muffinvormpjes.

6.Bak je mini-cakejes in ongeveer 20-25 minuten in het onderste deel van de oven.

7.Voordat je met de topping aan de slag gaat, laat je de boel eerst even afkoelen.

8.Meng de oploskoffie met de poedersuiker en het water. Het resultaat: glazuur. Daarmee bestrijk je vervolgens je muffins.

9.Top af met de overgebleven speculaaskruimels.

Bron: Freundin