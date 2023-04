Jessica Lek Sigurd Kranendonk

Ontbijt

Makreel-sandwich met dille

Voor 2 personen: meng 165 g gerookte makreelfilet (graatloos) met 4 el yogonaise, 3 el fijngesneden dragonblaadjes, 1 el mierikswortelrasp (uit een potje) en 1 tl sinaasappelrasp. Schep er ½ bosui in ringetjes en ¼ elstar appel in staafjes door en breng op smaak met zout en versgemalen peper. Beleg 2 sneetjes vers brood met de makreelsalade en garneer met 2 grof geplukte takjes dille.

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 350 p.p.

Lunch

Flammkuchen met courgette en garnalen.

Voor 4 personen: verwarm de oven voor tot 195 °C en leg een rechthoekig stuk flammkuchendeeg van 260 g met het bakpapier naar beneden voor je op het werkblad. Meng in een kom 350 g ricotta met 1 el citroenrasp, 2 el olijfolie, een snuf zout, ½ tl chili­flakes, ¼ tl nootmuskaat en de fijngesneden blaadjes van 6 takjes munt. Smeer dit mengsel uit over het deeg, laat 2 cm van de randen rondom vrij. Schaaf 1 kleine courgette in de lengte in dunne plakken, bestrijk die aan één kant met olijfolie en verdeel ze over de ricotta. Bestrooi alles met zoutvlokken en bak de flammkuchen in de voorverwarmde oven in ca. 15 min. krokant. Verdeel er 300 g gemarineerde (cocktail)garnalen op olie over, garneer met extra chiliflakes, snijd in 4 stukken en serveer meteen.

Bereidingstijd: 35 min. Kcal: 425 p.p.

Tussendoor

Groene olijven met ansjovis

Voor 4 personen: laat 150 g grote, pitloze groene olijven uitlekken in een vergiet. Rol om elke olijf een gezouten ansjovisfilet en bestrooi met 6 takjes fijngesneden platte peterselieblaadjes. Serveer op een schaaltje.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: 100 p.p.

Diner

Rijst met zalm en paksoi

Voor 4 personen:

• 300 g volkorenrijst

• 4 zalmfilets met huid (à 170 g)

• zonnebloemolie

• 3 el ahornsiroop

• 2 el sojasaus

• 1 el knoflookolie

• 1 tl geraspte gemberwortel

• 2-3 paksoi Shanghai (bok choy)

• 1 el sesamolie

•½ sinaasappel

• 1 el zwart sesamzaad

• 2 el furikake (of Saitaku Poke Sushi & Salad Sprinkle)

• 40 g waterkers

• 4-6 el sriracha-mayonaise (spuitflesje) Bereidingstijd: 35-40 min. Kcal: 585 p.p.

Bereid de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de zalmfilets (huid naar beneden) in het midden in tot net iets (3 mm) boven de huid. Verhit 2-3 el zonnebloemolie in een braadpan en bak de zalmfilets eerst aan de huidkant 3-4 min. op middelhoog vuur. Draai ze om en bak nog 3 min., druk een beetje aan met een spatel. Klop de ahornsiroop los met de sojasaus, knoflookolie en gemberrasp, en schenk over de zalm in de pan. Halveer de paksoi, was ze en stoom in 8 min. beetgaar. Schenk de sesamolie over de paksoi en knijp de ½ sinaasappel erboven uit. Schep sesamzaad en furikake door de rijst. Verdeel de rijst over 4 brede kommen, leg de groente en gebakken zalm erop en garneer met waterkers en sriracha-mayonaise.

Dagtotaal: 1460 Kcal

Styling: Hanna van den Bos | Foodstyling: Anoek Lorjé