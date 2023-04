Vrolijke scones met fris fruit & slagroom

Deze vrolijke cake-achtige scones zijn zo gemaakt en o zo lekker. Eet ze met aardbeien, of met een andere fruitsoort.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 8 cakejes • 500 g aardbeien, kroontjes eraf en gehalveerd

• 200 g suiker

• 1 sinaasappel, rasp

• 450 g bloem

• 4 tl bakpoeder (= 1 zakje)

• snuf zout

• 100 g koude boter, in blokjes

• 250 ml slagroom

• 2 grote eieren

• ½ tl vanille-extract

• lichte plantaardige olie om in te vetten Extra nodig

keukenmachine

maatschep van 150 ml inhoud of grote ijsboltang Bereidingstijd: 40 min. Kcal: 510 p.st.

Zo maak je de scones:

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Schep de aardbeien in een grote kom om met 50 g van de suiker en de sinaas­appelrasp. Zet opzij.

Pulseer de bloem, het bakpoeder, de rest van de suiker en het zout kort in de keukenmachine zodat alles is gemengd.

Voeg de boter toe en pulseer nog een paar keer tot het een grof kruim is.

Klop in een kannetje 125 ml van de slagroom met de eieren en het vanille-extract los en giet dat bij het deegkruim.

Meng met nog een paar korte drukken op de pulseknop het beslag tot het net samenhangt.

Vet een bakplaat in.

Maak met een goed ingevette grote ijsboltang of maatschep 8 bollen uit het iets plakkerige beslag. Tik de maatschep op de bakplaat zodat het hoopje beslag eruit valt. Zorg dat de cakejes iets uit ­elkaar liggen, ze rijzen nog flink.

Bak de shortcakes in 12-15 min. mooi gaar.

Klop de rest van de slagroom stijf.

Laat de cakejes even afkoelen en snijd ze dan door, vul ze met slagroom en een royale schep gemarineerde aardbeien.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Noor Boers. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.