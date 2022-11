Waan je even in Italië met dit recept voor no-bake tiramisu-ballen

Wil je je gasten tijdens de aankomende feestdagen iets minder afgezaagds voorschotelen dan een kant-en-klaar tiramisutoetje uit de supermarkt? Blaas ze omver met deze no-bake tiramisu-ballen. Ze zien er misschien ingewikkeld uit om te maken, maar zijn dat allesbehalve. Voor dit recept is gelukkig geen ellenlange boodschappenlijst vereist. Sterker nog: de dingen die je wél nodig hebt, kun je zelfs uitspreken.

Bonus: je kunt ook eindelijk eens afrekenen met dat ene familielid dat steevast dingen zegt als: “Je doet boter in de pan, maar je bakt er niets van” en “Jij bent nog in staat om water te laten aanbranden”. Een klassiek gevalletje ‘twee vliegen in één klap’.

Dit heb je nodig (voor 30-40 ballen):

-125 g mascarpone

-50 ml espresso

-2 el poedersuiker

-1 pakje vanillesuiker

-1 el amaretto

-150 g lange vingers

-cacao

Dit doe je ermee:

1.Maak je espresso zoals je dat normaal gesproken zou doen en laat ‘m afkoelen – écht afkoelen, totdat ‘ie koud is.

2.Breek de lange vingers en gooi ze in een blender, totdat ze tot poeder zijn fijngemalen.

3.Doe de kruimels uit stap 2 in een kom en besprenkel met de espresso. Laat het 10-15 min staan.

4.Doe de mascarpone, poedersuiker, vanillesuiker en amaretto in een beslagkom en spatel als laatste de espressokruimels erdoor.

5.Schep steeds 1 thl deeg uit de beslagkom en draai er een balletje van. Doe dat nog 29 tot 39 keer (of net zo lang tot het deeg op is).

6.Rol alle ballen door een kommetje met cacao en leg ze minimaal een uur in de koelkast.

7.Geen fan van alcohol? Vervang de amaretto door wat sinaasappelsap, voor een frisse, fruitige smaak.

Goed om te weten (voor iedereen die maat kan houden): de balletjes zijn ongeveer twee dagen houdbaar.

Bron: Freundin