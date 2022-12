Waarom champagne je dit jaar éxtra veel geld gaat kosten

Wij leggen je hier uit waarom.

Aanzienlijke stijging

Uit een onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat champagne in een jaar tijd maar liefst 22 procent duurder is geworden. Nu zijn natuurlijk alle boodschappen dit jaar wat duurder geworden, maar champagne is zelfs in prijs gestegen dan wijn. Als je het vergelijkt met vijf jaar geleden is het helemaal erg: voor een fles Franse bubbels betaal je nu twee keer zoveel in vergelijking met vijf jaar geleden.

Blame it on corona

De reden hiervoor? Het heeft alles te maken met corona. In coronatijd zakte de vraag naar champagne namelijk – er was immers ook weinig te vieren – en na coronatijd steeg de vraag juist weer aanzienlijk. Zoveel zelfs dat bijvoorbeeld Moët Hennessy, de bekendste champagnemaker ter wereld, in november al waarschuwde dat de bodem van de kelders in Épernay in zicht is.



