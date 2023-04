Waarom de frikandel de duurzaamste snack in de snackbar zou zijn

Die conclusie trok Kees Aarts, schrijver van het broek De voetprintariër. In het boek zet hij op een rijtje hoe je als consument kunt proberen zo milieuvriendelijk mogelijke producten, diensten en ervaringen aan te schaffen.

Samengesteld restproduct

Het ultieme voorbeeld van een CO2-neutraal product is de frikandel, vertelt Aarts in een interview met Goed Gevoel. “Het is eigenlijk niets meer dan een samengesteld restproduct met een lekker smaakje, dat dus groener is dan de meeste plantaardige hamburgers met vleessmaak en -textuur.”

Geen spijt?

Dus, mocht je je schuldig voelen na je eerstvolgende vette hap, denk dan vooral even aan Kees. Frikandel-technisch dan, hè? Over de milieuvriendelijkheid van de vleesindustrie an sich zijn weer hele andere dingen geschreven.

Bron: GoedGevoel